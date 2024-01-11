Коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым похолоданием. Как рассказали в ГУСТ региона, ночью температура воздуха в области понизится до минус 22 градусов.

В течение дня в Подмосковье шел мокрый снег с дождем. На очистку территорий в муниципалитетах вышли почти 16 тысяч специалистов. Также вывели более 1,2 тысячи единиц спецтехники. В первую очередь, приводили в порядок пешеходные дорожки и тротуары, лестницы и спуски.

«Так как в ближайшие сутки прогнозируют серьезное похолодание, сгребание снега с прометанием и последующей обработкой необходимо выполнить оперативно», - подчеркнула глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

В системе контроля за выполнением работ задачи на уборку территорий были выставлены заранее. Сейчас инспекторы ведомства следят за их выполнением.