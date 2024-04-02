Коммунальщики Дубны приступили к промывке памятников

В Дубне стартовал месяц чистоты и благоустройства, в рамках которого очистят не только дороги, но и памятники. Об этом рассказал глава округа Максим Тихомиров.

Делать Дубну чище помогают сотрудники МБУ «ЖКУ». На данный момент они уже приступили к промывке памятников, используя универсальную машину ANT. Зимой она задействуется для уборки тротуаров и дорог, а с приходом тепла задачи техники расширяются. ANT оснастили мойкой высокого давления, что позволяет проводить качественную механизированную уборку. Небольшой мобильный комплекс успешно показывает себя в работе.

«Начали с мемориального комплекса «Братские могилы». Эту территорию продолжим приводить в порядок и дальше. Ко Дню Победы здесь все поправим. Сейчас стоит задача помыть все памятники Дубны. Затем эта же техника будет задействована для работы на автобусных павильонах», - отметил глава округа Максим Тихомиров.

Напомним, что месяц чистоты и благоустройства стартовал с 1 апреля по всему Подмосковью. Коммунальные службы, УК, муниципальные организации и другие задействованные в субботниках помогут общими усилиями подготовить округа региона к летнему сезону.