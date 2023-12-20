Коммунальщики Городского округа Пушкинский работают в усиленном режиме

Как отмечает руководитель муниципалитета Максим Красноцветов, в ходе наступившей оттепели условия работы намного усложнились. Тем не менее, все рабочие бригады четко выполняют задания, эффективно используется техника. Каждый день от снежной каши расчищается около 20 процентов всей территории округа. Каждая локация определяется на совещаниях смежных коммунальных служб.

Подготовка к зимнему сезону профильных предприятий, напомним, в округе была завершена в октябре, когда прошла генеральная проверка специальной техники.