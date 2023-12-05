Коммунальщики Перми нагреют воду в трубах до 130 °С на фоне сильных морозов

В связи экстремально низких температур Пермском крае, ожидаемых на текущей неделе, коммунальные службы температуру теплоносителя увеличат до +130 °С. Об этом сообщает URA.RU .

Отмечается, что вода обычно закипает при 100 °С только в кастрюле на плите, а в тепломагистралях она находится под давлением, поэтому кипит при 151 °С.

Добавляется, что также на период сильных холодов на производственных площадках предприятия сформированы запасы резервного топлива, техники и инструментов.