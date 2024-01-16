Коммунальщики Подмосковья за минувшие сутки выполнили более 18 тысяч задач по уборке

Как сообщили в Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) Московской области, всего выполнено 18 159 задач различной направленности. В основном они касались ручной и механизированной уборки дворов и общественных зон.

В ГУСТ МО уточнили, что инспекторский состав оценивает выполнение работ и при наличии замечаний требует их исправить.