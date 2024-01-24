Коммунальщики подмосковного Жуковского устраняют последствия снегопадов

В Жуковском продолжается ликвидация последствий рекордного снегопада, когда на территорию наукограда за сутки выпало более десяти сантиметров снега.

Как отметил на своей странице в соцсетяхглава округа Борис Аубакиров, коммунальщики работают в усиленном режиме, чистят дороги, тротуары, автотрассы, дворы. Ранее руководитель муниципалитета на выездном заседании администрации озвучил информацию, что для уборки снега на улицы отправлены более 60 единиц специальной техники.

До населения доведено, что в среду работы по расчистке снега будут проходить на улицах Гризодубовой и Анохина.