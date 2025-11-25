Коммунальщики Шатуры работают круглосуточно: жители поблагодарили за восстановление тепла после атаки БПЛА
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
В Шатуре продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в многоквартирных домах после атаки БПЛА на Шатурскую ГРЭС 23 ноября. Дома снова отапливаются, а школы и детские сады работают в обычном режиме.
Коммунальные службы продолжают круглосуточно наладку и стабилизацию систем центрального отопления. После этого начнется запуск горячего водоснабжения. Жители отмечают слаженность работы специалистов и благодарят их за оперативное восстановление услуг.
«Огромное спасибо работникам ГРЭС и управляющей компании за оперативную и слаженную работу!» — написала Марина Н. в чате дома № 20/2 на проспекте Ильича.