Компания-подрядчик незаконно сбросила отходы сноса в поле в Кировской области

В Кировской области подрядчик вывез обломки снесенной ветстанции на поле

ЖКХ

Жители Белой Холуницы Кировской области стали свидетелями масштабного экологического нарушения. После демонтажа местной ветеринарной станции подрядчик вместо легальной утилизации вывез отходы в ближайшее поле.

Как сообщил kirov.aif.ru, местный житель и ветеран труда, возмущенный увиденным, обратился напрямую к губернатору Александру Соколову: «Я живу в Белой Холунице... очень обидно, что в наш век достижений и технологий мы так и не можем освоить в полной мере „мусорную реформу“». На опубликованных им 27 ноября фотографиях видны завалы из бревен, кирпича, штукатурки и даже архивных документов ветстанции за 80-е годы.

Сигнал не остался без внимания. Министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев оперативно отреагировал в соцсетях: «Сотрудник Минэкологии зафиксировал нарушение. Совместно с полицией привлечем негодяя к ответственности и заставим за собой прибрать». Вопреки формальностям, инспектор выехал на место даже во время своего отпуска.

В своем Telegram-канале министр пошел дальше, пообещав жесткие меры: «Доведем дело до конца. Накажем его штрафом. Заставим убрать свалку и должным образом утилизировать эти отходы».

Теперь вопрос в том, станет ли это наказание уроком для нерадивых подрядчиков или «достопримечательности» из мусора будут и дальше появляться на полях области.

