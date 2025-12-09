Компания-подрядчик незаконно сбросила отходы сноса в поле в Кировской области

Как сообщил kirov.aif.ru, местный житель и ветеран труда, возмущенный увиденным, обратился напрямую к губернатору Александру Соколову: «Я живу в Белой Холунице... очень обидно, что в наш век достижений и технологий мы так и не можем освоить в полной мере „мусорную реформу“». На опубликованных им 27 ноября фотографиях видны завалы из бревен, кирпича, штукатурки и даже архивных документов ветстанции за 80-е годы.

Сигнал не остался без внимания. Министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев оперативно отреагировал в соцсетях: «Сотрудник Минэкологии зафиксировал нарушение. Совместно с полицией привлечем негодяя к ответственности и заставим за собой прибрать». Вопреки формальностям, инспектор выехал на место даже во время своего отпуска.

В своем Telegram-канале министр пошел дальше, пообещав жесткие меры: «Доведем дело до конца. Накажем его штрафом. Заставим убрать свалку и должным образом утилизировать эти отходы».

Теперь вопрос в том, станет ли это наказание уроком для нерадивых подрядчиков или «достопримечательности» из мусора будут и дальше появляться на полях области.

