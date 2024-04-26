Компанию из Клина наградили на отчетной коллегии Министерства ЖКХ региона

На итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Московской области отметили компанию «ЛИДЕР-СТРОЙ» из городского округа Клин. Награды предприятие удостоили за заслуги его коллектива и руководства перед округом и регионом.

Коллегию Министерства ЖКХ региона провели в доме правительства области под руководством вице-губернатора Евгения Акимовича Хромушина. Во время встречи были отмечены заслуги клинской компании «ЛИДЕР-СТРОЙ». Благодарственное письмо министра ЖКХ МО Антона Велиховского было вручено в руки представителя компании, директора Левченко Алексея Валерьевича.

«ЛИДЕР-СТРОЙ» активно помогает округу и региону по части реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 2023-2025 годах предприятие выступило подрядчиком по масштабному ремонту фасадов, кровель, замене внутридомовых инженерных систем, и многому другому. Оперативная работа компании помогла Клину провести все перечисленные работы не только в срок, но и с опережением графика, сохранив высокий профессиональный уровень.

О мастерстве предприятия знают и за пределами округа Клин. Например, бригады «ЛИДЕР-СТРОЙ» помогали округу Подольск в мкр.Климовск во время ликвидации крупной аварии. Сотрудники предприятия и сейчас привлечены к капремонту на объектах большой подмосковной территории.