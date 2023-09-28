Комплекс по переработке отходов «РТ-Инвест» в Подмосковье посетила делегация из Узбекистана

Опыт обращения с отходами компании «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) планируют внедрять в Узбекистане. Так, представители министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан посетили КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе.

Отмечается, что в рамках своего визита гости ознакомились со всей цепочкой: от контроля заезда автомобилей на территорию КПО, учета веса поступающих отходов до их сортировки и отправки вторичных материальных ресурсов переработчикам. Особый интерес вызвала эффективная технология сортировки и линия глубокой переработки отходов через компостирование, которая позволяет получать из отходов востребованный грунт.

Кроме того, представители официальной делегации подробно изучили работу системы АИС «Отходы», благодаря которой все процессы автоматизированы. Сегодня систему используют большинство подмосковных операторов по обращению с отходами, не только входящих в структуру «РТ-Инвест». Благодаря системе каждый килограмм отходов учтен, а его передвижение контролируется при помощи ГЛОНАСС/GPS.

Только за один год с помощью цифровой платформы, которая позволяет управлять вывозом отходов, связывать в единую систему всех участников отрасли от управляющих компаний в многоквартирных домах до комплексов переработки отходов, а также контролировать качество оказываемых населению услуг, вывезено более 100 млн тонн отходов по всей России. География внедрения платформы распространяется и на страны СНГ: АИС «Отходы» используют в Республике Казахстан. Результатом посещения делегации стала договоренность о сотрудничестве в целях цифровизации отрасли обращения отходов в Узбекистане.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.