Константин Михальков проинспектировал работу котельной в деревне Ложки

Так, сейчас в деревне Ложки осуществляется подача теплоносителя с пониженными показателями. В аномальные морозы жители стали сообщать, что температура в квартирах варьируется от 15 до 17 градусов.

«ГВС поступает нормативно. В части отопления — здесь находятся специалисты „Газпром Теплоэнерго“, также находятся специалисты из „Мытищинской теплосети“. Разбираемся с настройкой оборудования. На котельной подачу отрегулировали. Теперь балансируем систему, для того чтобы в деревню пришло тепло, комфортное для пребывания в жилых помещениях», — отметил глава округа.

В Ложках возросло потребление электроэнергии. В течении ближайших часов возможны кратковременные отключения электричества. Также глава Солнечногорска отметил, что администрация готова предоставить жителям деревни обогреватели. Заявку можно оставить по телефону горячей линии 8(800) 201-67-47.