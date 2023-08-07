«Контрольные закупки» помогли найти тех, кто создает навалы строительного мусора в Подмосковье

Для борьбы с незаконными навалами крупногабаритных отходов в Подмосковье проводят «контрольные закупки» вывоза мусора. Тему обсуждали на совещании губернатора Московской области с региональным Правительством и главами городских округов.

О том, как проходят такие закупки, рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. Она отметила, что ГУСТ проводит эту работу совместно с полицией и муниципалитетами.

«Искали объявление, звонили, загружали отходы, и выслеживали и совместно с органами полиции фиксировали при выгрузке. Оформляли протоколы по сбросам», — рассказала руководитель ГУСТ.

За полторы недели прошло 19 таких мероприятий в разных муниципалитетах. Было составлено 15 протоколов, 3 автомобиля изъяты на штрафстоянку, два иностранных гражданина выдворены из России. Объявления были найдены на крупном онлайн-сервисе.