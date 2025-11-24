Котельная Шатурской ГРЭС выходит на плановые показатели работы после сбоя теплоснабжения

Теплоснабжение Шатуры полностью восстанавливается после атаки беспилотника на Шатурскую ГРЭС 23 ноября. Котельная электростанции выходит на плановые показатели работы, а температура в жилых домах и социальных объектах постепенно достигает нормативных значений. Об этом сообщил глава муниципального округа Николай Прилуцкий, отметив, что в ближайшее время восстановится и система горячего водоснабжения.

В течение первых суток после происшествия развернулась масштабная операция по ликвидации последствий. Коммунальные службы Шатуры и соседних муниципалитетов оперативно подключили блочно-модульные котельные — мобильные тепловые установки, способные временно взять на себя обеспечение города теплом.

«Приехали в помощь устранения. В данный момент мы БМК установили, обвязываем, помогаем далее врезать в действующий трубопровод», — рассказал Павел Кандыба, начальник аварийной службы г. Электросталь.

Приоритетом стало обеспечение теплом критически важных объектов. Первой тепло получила Шатурская больница, что позволило сохранить нормальные условия для пациентов. К утру 24 ноября к теплу подключили более 70 жилых домов. Система социальной защиты сработала оперативно: в четырех детских садах города работали дежурные группы, где родители могли оставить детей в теплых помещениях. Местные жители проявили понимание ситуации, отмечая, что погодные условия позволили пережить временные неудобства с минимальным дискомфортом.