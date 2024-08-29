Котельную № 1-1 полностью модернизируют в Балашихе. В ближайшие три года объект капитально отремонтируют. Здесь заменят все четыре котла, построят новую дымовую трубу, заменят сетевые насосы, поменяют газовое оборудование, систему автоматики, отремонтируют здание, сделают благоустройство на территории.

Модернизацию и готовность объекта к новому отопительному сезону обсудили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«В Балашихе проверил работу котельной № 1-1. Ей больше полувека. Объект важен, так как обслуживает более сотни домов и несколько десятков социальных объектов. Поэтому было принято решение провести полноценную реконструкцию котельной. Работы должны завершить в 2026 году. С главой Балашихи Сергеем Юровым убедились, что к отопительному сезону на котельной выполнены все плановые мероприятия. Такая же подготовка ведется в каждом муниципалитете»,- сказал Игорь Брынцалов.

В рамках программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в Балашихе в ближайшие три года заменят сети в микрорайоне Балашиха-2, построят 4 перемычки в микрорайоне Железнодорожный, капитально отремонтируют котельную в микрорайоне Железнодорожный № 2-35. Также ремонт проведут на трубопроводе, которые питает микрорайоны Южный, Янтарный и 1 Мая.

Всего в Балашихе 45 муниципальных котельных, в том числе 340 километров сетей.