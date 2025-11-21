Красивее и безопаснее: в центре Клина меняют старые трубы на современные подземные тепломагистрали

В центре Клина на улице Крюкова продолжается замена старой тепловой сети ЦТП-14. Ржавые надземные трубы, которые портили вид города, меняют на современные подземные коммуникации.

Работы начались 1 ноября и должны завершиться к 15 декабря 2025 года. Уже выполнено около половины объема работ. Из-за перекладки труб временно закрыта часть дороги у дома № 4; жителям предложили объезды.

Реконструкция проводится в рамках соглашения между ООО «Газпром теплоэнерго МО» и администрацией города, подрядчик — АО «ГК «ЕКС», который обеспечит восстановление дорожного покрытия после завершения работ.

Новые сети улучшат внешний вид центра и повысят надежность теплоснабжения для жителей.