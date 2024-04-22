Крупнейший в России завод по рециклингу полимеров заработал в Подмосковье

Крупнейший в стране завод по рециклингу полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» и завод по выпуску готовых изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт» заработали в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Предприятия стали частью первого на территории России экотехнопарка замкнутого цикла «Восток». Также в его составе — самый крупный в Европе КПО «Восток».

На заводе «ЭкоЛайн-ВторПласт» действует уникальная для всего мира система оборота и очистки воды. Вся вода, загрязненная после мойки полимеров, очищается до состояния, пригодного к повторному использованию. Общий объем воды в технологическом цикле превышает шесть с половиной тысяч кубометров.

Мощность входящего потока сырья предприятия превышает шестьдесят тысяч тонн в год. Из этого можно произвести свыше сорока семи тысяч тонн вторичных полимеров.

На заводе «ЭкоПласт» работает автоматизированная линия подачи и переработки сырья с современным оборудованием. Мощность предприятия рассчитана на производство 120 тысяч пластиковых мусорных контейнеров ежегодно. Также здесь будут производить изделия из пластика для хозяйственно-бытовых нужд и евро-паллеты.

В реализацию проекта вложили почти двенадцать миллиардов рублей. ППК «РЭО» было профинансировано почти три миллиарда по льготной ставке на срок десять лет. Налоговые отчисления завода по утилизации пластика за первое десятилетие составят четыре с половиной миллиарда рублей.

В рамках открытия предприятия были подписаны соглашения между «Группой ЭкоЛайн» и Сбербанком, а также между заводом «ЭкоЛайн-ВторПласт» и компанией «Сибур».