Лидеры по сбору и переработке вторсырья названы в Подмосковье

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области назвали лидеров по сбору и переработке вторсырья среди комплексов по переработке отходов.

«За первое полугодие общий входящий поток отходов в регионе составил порядка трех миллионов тонн, из которых более 360 тонн подлежат отбору для последующего вовлечения в хозяйственный оборот», - отметил первый замглавы ведомства Николай Скворцов.

В число лидеров вошли КПО «Восток», где было отобрано 164 тонны вторсырья, КПО «Дон» с показателем 60 тонн, КПО «Нева» – там отобрали 51 тонну. В Топ-5 также вошли КПО «Храброво» и КПО «Север», где отобрали 29 тонн и 21 тонну соответственно.

На утилизацию для производства новой продукции было направлено более сорока тысяч тонн полимерных отходов.