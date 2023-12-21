Ликвидация последствий осадков продолжается в Городском округе Пушкинский

В Городском округе Пушкинский продолжается уборка территорий после осадков. Этой новостью поделился глава муниципалитета Максим Красноцветов в социальных сетях.

Сотрудники коммунальных служб проводят уборку снега по нескольким адресам в городе Ивантеевка, в поселке Лесной, в городе Красноармейск, в поселке Зверсовхоз, в городе Пушкино. С полным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова.

Ранее мы рассказывали, что члены штата Пушкинской больницы прошли профессиональную подготовку в региональном учреждении здравоохранения МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Обучение проходило на кафедре правовой медицины. Врачи освоили почти три сотни часов обучения в разных форматах: лекций, программ, тренингов.