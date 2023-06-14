Ливень оставил без моста жителей станицы Новомарьевской в Ставрополье

В станице Новомарьевской Шпаковского округа сильный дождь частично разрушил мост через реку. В данный момент начались восстановительные работы, сообщает newstracker.ru .

Глава Шпаковского округа Игорь Серов отметил, что ливень в станице Новомарьевской нанес серьезный ущерб мостовому сооружению. Сейчас специалисты работают над восстановлением объекта.

Ранее источник сообщал, что в начале текущего месяца обильные осадки в этом же округе размыли переправу на дороге в хутор Грушевый Нижний. Грунтовая дорога уже функционирует в обычном режиме.