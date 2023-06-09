Ливень разрушил дорогу во Владивостоке, отремонтированную в прошлом году

В столице Приморья Прокуратура начала проверку из-за разрушения дороги после ливня. В рамках нацпроекта дорожное покрытие было сделано в августе 2022 года, сообщает «ПРАЙМ» со слов ведомства.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ливней 9-10 июня. Сильнейший дождь обрушился на Владивосток во второй половине дня 8 июня. Из-за осадков оказались затоплены городские улицы. Местные жители размещают в соцсетях видео с автомобилями, уходящими под воду.

На утро сегодняшнего дня в городе зафиксирована месячная норма осадков. За прошедшую ночь из-за обильных дождей оказались повреждены многие дороги и другие городские объекты. В том числе значительный ущерб нанесен дорожному полотну на улице Давыдова: асфальт пошел волнами и местами разрушился.

Прокуратура Приморского края сообщает, что 8 июня из-за осадков была повреждена ливневая канализация, также отмечается значительное разрушение асфальта, укладку которого произвели в августе 2022 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства выехали на место инцидента для фиксации нарушений. В данный момент проводится проверка, после которой будет дана оценка качеству работ и своевременности ликвидации последствий ливней в рамках гарантийных обязательств.