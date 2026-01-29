Лотошино в режиме «снежного» ЧС: все службы округа мобилизованы на круглосуточную уборку

В муниципальном округе Лотошино введен круглосуточный график работ по ликвидации последствий непрекращающихся снегопадов. На борьбу со стихией мобилизованы силы всех коммунальных и дорожных служб территории.

Днем активность сосредоточена в населенных пунктах: сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство» и Лотошинского ЖКХ очищают от снега внутридворовые территории, тротуары, парковки и подъездные пути. С наступлением темноты эстафету принимают дорожники, для которых приоритетом становится обеспечение проезда по магистралям. Ответственность за 296 километров региональных трасс, проходящих через округ, лежит на специалистах Шаховского дорожно-строительного комбината (Шаховской ДСК).

Уже четвертые сутки подряд техника и люди встречают снегопад в полной готовности. На линии одновременно задействованы 9 комбинированных дорожных машин и три трактора МТЗ, оснащенные плужно-щеточным оборудованием. Координацию работ на четырех участках осуществляют дорожные мастера. Особое внимание уделяется объектам пешеходной инфраструктуры: остановки общественного транспорта и тротуары вручную очищают специальные бригады рабочих.

Логистическим центром операции является база Шаховского ДСК в поселке Кировский, где машины проходят заправку противогололедными материалами и получают задания на рейсы. Ежесуточно силами дорожников обрабатывается от 250 до 290 километров дорожного полотна, что позволяет поддерживать транспортную доступность в округе на должном уровне.

