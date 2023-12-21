Лучших управдомов наградили в Подмосковье

Торжественная церемония лучших председателей многоквартирных домов Подмосковья прошла в Доме областного правительства. Об этом сообщили в ГУСТ региона.

По словам замглавы ведомства Сергея Гирко, за активность и успехи была выражена благодарность Главного управления шестерым председателям МКД из Алабушево, Одинцово, Звездного городка, Лобни, Егорьевска, Волоколамска.

«Мы надеемся и на дальнейшее крепкое взаимодействие, ведь у нас общие цели — сделать Подмосковье чистым», — добавил он.

Также наградили управдомов, которые проявили себя в других сферах ЖКХ. Всего награды ведомства получили 28 управдомов. Пять управдомов были отмечены благодарственными письмами губернатора.