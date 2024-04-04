Масштабная реконструкция сетей в Красногорске улучшит качество теплоснабжения

На улицах Георгия Димитрова и Комсомольской в микрорайоне «Райцентр» строится участок магистральной кольцевой теплосети, который начинается от котельной №1 и доходит до котельной №2. В настоящее время на этом участке ведутся самые масштабные работы.

На котельной №2 проводят модернизацию. В частности, заменяют насосную группу, химводоподготовку, трубопроводы, автоматику безопасности и электрощитовые. Проект согласовали осенью 2023 года. К началу следующего отопительного сезона реконструкция будет полностью завершена.

«Эта котельная отапливает свыше 160 многоквартирных домов. При этом все абоненты сейчас получают тепло бесперебойно. Объем работ колоссальный, но жители, что немаловажно, не ощущают на себе никакого дискомфорта»,— подчеркнул генеральный директор АО «Красногорская теплосеть» Александр Шалагин.

На улице Народного Ополчения также активно ведется строительство в общей сложности более 1,5 тысяч км сетей. Они появятся на участке между котельными №2 и №7. С целью повышения надежности теплоснабжения абонентов на теплосети №7 монтируют водогрейный котел.

В нынешнем году также планируют выполнить реконструкцию котельной № 4 и № 55. В котельной № 4 в рамках реконструкции заменят оборудование и произведут врезку в котловой контур. г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Новая Московская, вл. 60а. В рамках ремонтных работ на котельной № 55 заменят насосное оборудование. В первом этапе проведут реконструкцию тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское.

По улице Вокзальная начнется строительство новой котельной (ориентир — ЦТП № 4801). В микрорайоне СГШ также запланированы строительные работы участка магистральной кольцевой тепловой сети от котельной № 1 до котельной № 6.

К каждому отопительному сезону городской округ начинает подготовку сразу после завершения текущего. Обеспечение комфорта жителей является первоочередным заданием.