Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве
С 15 по 17 октября 2025 г. на площадке ЦВЗ «Манеж» в Москве состоится восьмой Международный форум «Российская энергетическая неделя». Организаторами мероприятия являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке Правительства Москвы.
Цель форума — развитие многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире и демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса, являющегося неотъемлемой частью глобального энергетического рынка.
Участниками форума могут стать представители законодательной и исполнительной власти, лидеры крупных энергетических компаний, инженерно-технический состав компаний, представители иностранных государств и бизнеса, ученые и эксперты, молодые энергетики, журналисты федеральных и региональных СМИ.