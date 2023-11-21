Микрорайон Бахчиванджи в Щелкове продолжает преображаться

«Мы продолжаем приводить в порядок дворы и проезды, модернизировать освещение и дорожную инфраструктуру. Помимо благоустройства в этом году у микрорайона появилась собственная котельная. Многолетние перебои с отоплением уйдут в прошлое, а на следующий год у нас запланирован капитальный ремонт школы имени Джанибекова», — рассказал Булгаков.