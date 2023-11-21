Микрорайон Бахчиванджи в Щелкове продолжает преображаться
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
В этом году в микрорайоне Бахчиванджи города Щелково уже установили 2 новые детские площадки и одну спортплощадку, привели в порядок 4500 квадратных метров дорог, а также заменили бордюры установили 11 урн и скамеек, 12 устройств уличного освещения. Кроме того, территорию заметно озеленили. Здесь появились новые газоны.
Работы в микрорайоне будут продолжены. Об этом рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
«Мы продолжаем приводить в порядок дворы и проезды, модернизировать освещение и дорожную инфраструктуру. Помимо благоустройства в этом году у микрорайона появилась собственная котельная. Многолетние перебои с отоплением уйдут в прошлое, а на следующий год у нас запланирован капитальный ремонт школы имени Джанибекова», — рассказал Булгаков.