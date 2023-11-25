Минэнерго Подмосковья провело совещание с представителями «Мособлтеплоэнерго»

Министерство энергетики Московской области провело совещание «О подведении итогов совместной работы с Ассоциацией „Мособлтеплоэнерго“ во взаимодействии с муниципальными образованиями Московской области».

Отмечается, что в данном совещании приняли участие представители ведомства, заместители глав городских округов региона, представители теплоснабжающих организаций и Ассоциации предприятий энергетики Московской области «Мособлтеплоэнерго».

Было рассмотрено несколько вопросов. Во-первых, участники обсудили перспективы внедрения на территории Подмосковья государственной информационной системы «Управление задолженностью за топливно-энергетические ресурсы Московской области» (Система). А второй темой обсуждения стали перспективы изменения методик государственной программы по оказанию финансовой помощи муниципалитетам для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Примечательно, что по итогам встречи было подписано соглашение о взаимодействии между Минэнерго и «Мособлтеплоэнерго». Данное соглашение предполагает взаимодействие по обширному комплексу рабочих вопросов на основании имеющегося положительного опыта.