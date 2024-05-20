Модернизация системы теплоснабжения началась в 17 округах Подмосковья

Работы по модернизации системы теплоснабжения стартовали в 17 муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

В этом году в рамках госпрограммы в Подмосковье модернизируют 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 189 километров теплосетей. Работы проведут за счет областного бюджета.

Программа модернизации разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Краткосрочные мероприятия реализуют в текущем году — это 158 мероприятий на 12 миллиардов рублей. Долгосрочные мероприятия рассчитаны до 2029 года и включают в себя 706 мероприятий на 84 миллиарда рублей. Из них 201 мероприятие стартует в текущем году.

«В 2025 году обратимся к федеральным структурам за выделением средств по утвержденной нами программе в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры», - рассказал вице-губернатор Подмосковья — глава Минэнерго региона Евгений Хромушин.

К примеру, в Подольске проведут 12 мероприятий, в том числе семь — в Климовске. Там капитально отремонтируют пять участков теплосетей и реконструируют котельную на улице Победы.