Модернизация системы теплоснабжения продолжается в Подмосковье, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Соответствующая госпрограмма была сформирована весной. В ее рамках в муниципалитетах планируется провести краткосрочные и долгосрочные мероприятия.

Краткосрочных мероприятий 159, они будут реализованы до начала отопительного периода. На эти цели выделено 11 миллиардов рублей. В их рамках работы проведут на 41 котельной и ЦТП, а также на 185 километрах теплосетей.

Долгосрочных мероприятий 706, они рассчитаны до 2029 года. Общая сумма предусмотренного финансирования — 84 миллиарда рублей. Мероприятия охватят 108 котельных и ЦТП, а также 273 километров теплосетей.

К примеру, в Балашихе в этом году планируется капитально отремонтировать два участка теплосетей: от котельной №1 до котельной ПАО «Криогенмаш» и от котельной 2-35 до микрорайона Кучино.

В Рузе будет построено пять новых блочно-модульных котельных: на Волоколамском шоссе (в текущем году), в деревнях Старониколаево и Сумароково (в 2025-м), в деревне Поречье и поселке Брикет (в 2026-м). Кроме того, в 2025–2026 годах реконструируют котельную в Тучково.