Модернизация водозаборного узла продолжается в Котельниках

В городском округе Котельники полным ходом идет реконструкция водозаборного узла в микрорайоне Белая Дача. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

«На данном этапе выполнены работы по тампонажу скважин №4, №6 и №7, а также проведен капитальный ремонт резервуаров для чистой воды и насосного оборудования. Кроме того, была произведена замена старых сетей отопления, горячего водоснабжения и внутриплощадочных сетей», - написал Жигалкин.

Также по его словам на объекте уже установили новую охранную и пожарную сигнализации, систему видеонаблюдения и выполнили ремонт кровли. Помимо этого, был проведен частичный ремонт резервуара объемом 1 000 кубических метров и обустройство второго этажа для размещения лаборатории и дополнительных служб.

Стоит добавить, что обновление ВЗУ позволит улучшить качество воды для жителей Котельников, а также повысить надежность системы водоснабжения.