Муниципалитеты Подмосковья получили еще пятьдесят пять коммунальных тракторов

Подмосковные муниципалитеты получили еще пятьдесят пять коммунальных тракторов, которые позволяют решать широкий спектр задач в содержании территорий.

Так, пять городских округов получили тракторы МТ3 82.1. Данные машины являются многофункциональными. Их применяют и зимой, и летом, рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. Ее слова приводит пресс-служба ГУСТ.

«Распределение техники проводится исходя из анализа эффективности ее использования в прошлый период и фактической потребности конкретного муниципалитета», — уточнила она.

Светлана Аипова добавила, что коммунальные службы Коломны и Волоколамского округа получили тринадцать тракторов, Подольска — двенадцать, Щелково — одиннадцать, Сергиева Посада — шесть. Отмечается, что выдача коммунальной техники продолжится до конца года.

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