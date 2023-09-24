Муниципальный форум «Управдом» состоялся в подмосковной Шатуре

Предстоящий отопительный сезон обсудили на форуме «Управдом», прошедшем в Шатуре. В нем приняли участие замглавы администрации округа Татьяна Хотинская, начальник отдела благоустройства Дмитрий Ионов, представители обслуживающих организаций, управляющих компаний, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и жители округа.

«В ходе подготовки к отопительному сезону проводились гидравлические испытания сетей. Там, где необходимо управляющие компании ремонтировали сети, тепловые камеры и элеваторные узлы. Кроме прочего, велись ремонтные работы на кровлях домов, фасадах, цоколях, и подвальных помещениях», — рассказала заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Хотинская.

Готовятся к зиме и другие службы. Заготовлена пескосоляная смесь для противогололедной обработки. Также парк уборочной спецтехники пополнилась новыми автомобилями.

«В скором времени состоится смотр техники, которая будет задействована для содержания территорий в осенне-зимний период. Приглашаем жителей принять участие. О дате мероприятия сообщим дополнительно», — рассказал начальник отдела благоустройства администрации городского округа Шатура Дмитрий Ионов.

В ходе форума жители смогли задать свои вопросы. Управляющие компании взяли обращения в работу. Так, уже на следующий день сотрудники УК выходят на осмотр радиаторов общего пользования в доме на проспекте Ильича, а также по жалобам на протечки — на осмотр кровли.