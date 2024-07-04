На федеральных трассах в Рязанской области задействовано три единицы спецтехники для борьбы с жарой

Из-за аномальной жары ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» принимает меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда по сети федеральных дорог. Об этом сообщает 7info .

Добавляется, что при температуре более 32 С подрядные организации, несущие ответственность за содержание автодорог, проливают водой проезжую часть в самых опасных местах. Также в полосе отвода подведомственных трасс проводят опашку.

Уточняется, что всего в противопожарных мероприятиях на сети федеральных автодорог задействовано 38 единиц спецтехники, из которых три единицы - в Рязанской области.

Отмечается, что ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» находятся почти 2,5 тыс. федеральных автодорог в пяти регионах Российской Федерации. Протяженность таких дорог в Рязанской области составляет более 237 километров.