На Комсомольской набережной Дубны сделают ночное освещение

Временно исполняющий полномочия главы подмосковного городского округа Дубна Максим Тихомиров рассказал в Сети, что в парке у Комсомольской набережной выкопаны узкие траншеи для прокладки кабеля. Сейчас здесь обновляется система освещения.

Врип главы Дубны уверил, ремонтники делают все, чтобы не нанести ущерб корням парковых деревьев.

Планируется, что начальный этап обновления освещения, в рамках которого установят более 30 опор и подключат светильники, завершат к 30 июля, Дню города Дубна. За тем, чтобы все ремонтные работы закончили вовремя и выполнили в надлежащем качестве, следят ответственные из профильного отдела городской администрации.

Также Тихомиров подчеркнул, что после завершения обновления освещения на набережной будет светло в темное время суток.

Ранее в Министерстве образования Московской области сообщили, что в подмосковном городском округе Дубна в 35 раз пройдет Международная компьютерная школа.