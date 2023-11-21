На котельной «Восточная» в Электростали устраняют нарушение
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Работы по устранению нарушения продолжаются на котельной «Восточная» в Электростали, сообщили в Минэнерго Подмосковья. Сейчас на объекте работает три котла.
«Температура теплоносителя растет», - отметили в ведомстве.
Чтобы нормализовать температурный режим, работу котельной переводят с 2-контурной на 1-контурную и перестраивают гидравлический и температурный режимы работы. Также два теплообменника промывают фосфорной кислотой.
В министерстве отметили, что жителям микрорайона «Восточный» в этом месяце проведут перерасчет за услуги по отоплению и ГВС.