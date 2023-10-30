На ликвидацию последствий непогоды в Подмосковье вышло свыше 400 единиц техники

На территории области в результате снега с дождем на трассах может образовываться гололедица. Как отметили в подмосковном Минтрансе, для обеспечения безопасного проезда в первую очередь работы вели на высокоинтенсивных дорогах и опасных участках. Было задействовано свыше 400 комбинированных специальных машин. В связи с неустойчивой погодой ведется круглосуточный мониторинг обстановки, отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

По прогнозам синоптиков в понедельник в регионе ожидаются осадки — местами возможен снег с дождем. Температура воздуха составит от минус 1-го градуса до плюс 7-ми. Минстранс области призывает водителей быть предельно внимательными.