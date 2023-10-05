На платформе Быково в подмосковном Раменском строится путепровод
Фото: [Минтранс МО]
В Раменском завершено устройство всех опор строящегося путепровода в районе платформы Быково. Об этом сообщает подмосковное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
Строители завершили устройство всех десяти опор путепровода и приступили к укрупнительной сборке и монтажу металлоконструкций пролетных строений. Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную.
Движение планируется открыть в сентябре 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.