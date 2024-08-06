На площадках «Мегабак» за полгода собрали около 800 тонн ненужной бытовой техники

Около восьмисот тонн ненужной бытовой техники сдали жители региона на площадках «Мегабак» по итогам первых шести месяцев текущего года. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего техники было собрано на площадках в Королеве, Дмитрове и Егорьевске. Там собрали 455, 78 и 31 тонну отходов соответственно.

Проект «Мегабак» стартовал в области в 2019 году. С этого времени в регионе открыли уже свыше шестидесяти его площадок. На двадцати из них можно обменять старые вещи и технику на денежные средства.