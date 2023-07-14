На подмосковных дорогах в целях безопасности восстанавливают разметку

ЖКХ

Фото: [Мосавтодор]

Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области контролируют восстановление разметок на дорогах.  

По сообщению ведомства, в весенне-летний период уже восстановлено почти три тысячи пешеходных «зебр». Таким образом, на дорогах становится безопаснее. В настоящее время дорожники обновляют разметку в Волоколамске, Домодедове, Балашихе и других городах.  

Параллельно обновляются остановки, дорожные знаки, ремонтируются светофоры.  

Ранее сообщалось, что в подмосковном парке «Патриот» имена оленятам выбрали народным голосованием.

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