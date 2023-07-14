На подмосковных дорогах в целях безопасности восстанавливают разметку

По сообщению ведомства, в весенне-летний период уже восстановлено почти три тысячи пешеходных «зебр». Таким образом, на дорогах становится безопаснее. В настоящее время дорожники обновляют разметку в Волоколамске, Домодедове, Балашихе и других городах.

Параллельно обновляются остановки, дорожные знаки, ремонтируются светофоры.

Ранее сообщалось, что в подмосковном парке «Патриот» имена оленятам выбрали народным голосованием.