В подмосковном парке «Патриот» имена оленятам выбрали народным голосованием

Новорожденные оленята в парке «Патриот» (Одинцовский городской округ) названы Янтарь и Мира. Так было решено по итогам голосования в социальных сетях.

Специалисты отмечают, что в «Патриоте» олени появились на свет уже в третий раз — хороший знак. Значит, для размножения животных есть соответствующие условия.

Сотрудники парка надеются, что популяция пятнистых оленей будет увеличиваться. В настоящее время расширяется загон, чтобы корма у животных было в достатке. В рационе питания им в первую очередь необходимы кора деревьев, трава.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Фрязине благоустраивается любимая зона отдыха горожан.