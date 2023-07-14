В подмосковном парке «Патриот» имена оленятам выбрали народным голосованием
Фото: [Никита Сморкалов]
Новорожденные оленята в парке «Патриот» (Одинцовский городской округ) названы Янтарь и Мира. Так было решено по итогам голосования в социальных сетях.
Специалисты отмечают, что в «Патриоте» олени появились на свет уже в третий раз — хороший знак. Значит, для размножения животных есть соответствующие условия.
Сотрудники парка надеются, что популяция пятнистых оленей будет увеличиваться. В настоящее время расширяется загон, чтобы корма у животных было в достатке. В рационе питания им в первую очередь необходимы кора деревьев, трава.
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