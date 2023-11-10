На Речной улице в Дубне завершается ремонт дороги

Активная фаза проходит и в Дубне. Как сообщил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Максим Тихомиров, в настоящее время завершается капитальный ремонт дороги на Речной улице.

Планируется, что полотно в 600 метров будет готово к концу ноября. К тому же сроку рабочие обустроят дренажные канавы, отсыпят обочины, а к домам сделают комфортные заезды.