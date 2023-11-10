На Речной улице в Дубне завершается ремонт дороги

ЖКХ
пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]

В Московской области продолжается реализация масштабного национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Активная фаза проходит и в Дубне. Как сообщил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Максим Тихомиров, в настоящее время завершается капитальный ремонт дороги на Речной улице.

Планируется, что полотно в 600 метров будет готово к концу ноября. К тому же сроку рабочие обустроят дренажные канавы, отсыпят обочины, а к домам сделают комфортные заезды.

«Этот объект был выбран по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Ремонт проводится с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области», - напомнил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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