На Речной улице в Дубне завершается ремонт дороги
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
В Московской области продолжается реализация масштабного национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Активная фаза проходит и в Дубне. Как сообщил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Максим Тихомиров, в настоящее время завершается капитальный ремонт дороги на Речной улице.
Планируется, что полотно в 600 метров будет готово к концу ноября. К тому же сроку рабочие обустроят дренажные канавы, отсыпят обочины, а к домам сделают комфортные заезды.
«Этот объект был выбран по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Ремонт проводится с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области», - напомнил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.