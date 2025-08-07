На строящейся станции водоподготовки ВНС-6 в Щелкове завершили монтаж нового оборудования

Речь идет о четырех напорных фильтрах-модулях «Кристалл-Н» и двух промежуточных резервуарах.

Каждый из фильтров имеет вес, превышающий 4,5 тонны, а суммарный вес резервуаров составляет около трех тонн. Для выполнения этой сложной задачи был привлечен кран с грузоподъемностью 90 тонн. Оборудование было аккуратно размещено на заранее подготовленных площадках – его постоянном месте расположения. В дальнейшем, фильтры будут соединены между собой системой трубопроводов.

Напорные фильтры предназначены для очистки воды, добываемой из собственных скважин, перед ее дальнейшей ультратонкой очисткой. Особое внимание уделяется качеству установки, и этот процесс находился под контролем представителя производителя – ведущего инженера-конструктора УП «Полимерконструкция» (г. Витебск, Республика Беларусь) Ивана Жукова.

«За моей спиной – напорная блочно-модульная установка «Кристалл-Н» производительностью 240 кубов в час. Сделана по индивидуальному проекту, сделаны все анализы под Щелковский Водоканал. Данная разработка делается «под ключ», с полной заводской готовностью. Все изделия, начиная от емкостей, металлических изделий, конструкций, опорных узлов – все изготавливается на заводе-изготовителе в Витебске – «Полимерконструкция». Генподрядчик будет закрывать контур здания, после этого мы будем приступать к монтажу станции – обвязывать трубопроводы, устанавливать насосное оборудование, технологические мостики», — отметил Иван Жуков.

Аналогичные станции водоочистки функционируют в таких городах, как Орел, Калуга, Малоярославец и в Краснодарском крае. Они отличаются высокой эффективностью, практически стопроцентной степенью очистки и экономичностью. Запуск работы станции ВНС-6 запланирован на 2025 год.