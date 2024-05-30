На улицах Звенигорода наносят новую дорожную разметку

Суммарная площадь территории, на которой будет нанесена разметка, составит более 10 тысяч квадратных метров.

Горизонтальные и вертикальные разметки на дорогах муниципалитета начали обновлять в Одинцовском округе с 16 апреля - в рамках старта сезонных работ. Специалисты используют холодный и термический пластик. Согласно заключенным контрактам, в Одинцовском городском округе обновят 49 тысяч квадратных метров разметки, из них 10 тысяч – в Звенигороде.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход работ, которые специалисты выполняют на улице Некрасова. Приоритетное внимание уделено качеству нанесения разметок.

«Проверил, как в Звенигороде обновляют дорожную разметку. Работы производятся холодным способом: сначала на асфальте размечают полосы «зебры», затем рабочие наносят специальный пластик, разравнивают его, присыпают стеклошариками, чтобы переход было видно в темноте, и прокатывают специальными валиками. Высыхает разметка от 10 минут до часа, в зависимости от погоды. Чтобы она прослужила как можно дольше, материал наносят исключительно на сухое и чистое покрытие. Кроме того, температура на улице в этот момент должна быть выше +10 градусов. На территории округа сейчас задействованы три бригады, которые работают вручную, и один механизированный комплекс. Обновление дорожной разметки планируем завершить к июлю», – сообщил Андрей Иванов.

Отметим, что в Звенигороде холодным способом уже нанесли 860 квадратных метров дорожной разметки — это искусственные неровности, пешеходные переходы и "дубли" дорожных знаков. Порядка 1 тысячи квадратных метров разметили горячим методом – это осевые и краевые линии на асфальте.

В рбщей сложности работы в Одинцовском округе выполнены практически на треть от согласованного плана: холодным способом обновили 2,5 тысячи кв метров, горячим – 12,9 тысячи.

Напомним, для нанесения горячего термопластика используют разметочные машины. Состав разогревают в специальном котле до 220°. К нему добавляют стеклошарики. Это позволяет повысить светоотражающие свойства. За рабочую смену каждая специализированная машина способна обработать до 20 километров дорог.

Нанесение разметок проводится с целью безопасности горожан, которые являются участниками дорожного движения.