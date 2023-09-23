На внешней стене 17-этажки в подмосковном Дрожжино появилась глубокая трещина

На внешней стене многоэтажного жилого дома в районе восьмого этажа появилась глубокая трещина, в настоящий момент она составляет уже более пяти сантиметров. Об этом сообщает SHOT .

Отмечается, что жители дома по ночам продолжают слышать зловещий треск. Они боятся, что, когда начнутся дожди и похолодание, они просто окажутся погребенными под грудами кирпича и бетона.

Тревогу забила УК после обращения одного из жильцов. Независимая экспертиза установила, что причина разрушения — ошибки, допущенные при строительстве. Согласно заключению экспертов, возникшее повреждение влечет деформацию и остальных конструкций здания, дому срочно требуется капитальный ремонт.

Напоминаем, что данный дом возводила компания «Мортон», в 2016 году многоэтажку сдали в эксплуатацию, но самого застройщика тогда же выкупил ПИК и стал правопреемником новостройки. Срок гарантии, по которой застройщик обязан производить ремонт и устранять повреждения, истек в 2021 году. А спустя еще два года дом в буквальном смысле «затрещал».