На водозаборном узле №1 в Пушкино проводятся масштабные мероприятия по обновлению инфраструктуры

В августе 2024 года началась комплексная модернизация водозаборного узла № 1, который является одним из ключевых объектов в системе водоснабжения округа Пушкинский. На данный момент завершены работы по бурению двух новых артезианских скважин, выполнена необходимая обвязка и установлен современный комплекс насосного оборудования.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей на объекте функционирует временная система подготовки воды.

«Вода, поступающая к жителям, проходит через эту временную станцию и уже очищена. Мы реализовали этот проект, чтобы обеспечить возможность демонтажа устаревшей станции второго подъема», — прокомментировала заместитель главы округа Пушкинский Людмила Конопатченкова.

Кроме того, были выполнены работы по установке оснований для двух резервуаров, каждый из которых вмещает 800 кубометров воды.

«В строящемся здании новой насосной станции будет установлена современная система водоочистки, которой здесь раньше не было. Благодаря этому после ввода объекта в эксплуатацию вода будет проходить через три этапа очистки», — подчеркнула Людмила Конопатченкова.

Ожидается, что все работы будут завершены в 2026 году. После ввода в эксплуатацию обновлённого водозаборного узла качество водоснабжения улучшится для более чем 30 000 жителей округа.

В рамках масштабной программы по реконструкции водозаборных узлов аналогичные работы проводятся сразу на семи объектах по всему округу.