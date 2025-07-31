Назван уровень роста спроса на озеленение ЖК в России

Российские города охватила настоящая «зеленая лихорадка». Согласно последним данным «Авито Услуги», спрос на озеленение жилых комплексов за последний квартал вырос в шесть раз, а коммерческих объектов - в три раза. Этот бум превзошел все ожидания экспертов, особенно учитывая, что в жилом секторе рост составил рекордные 800% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Отмечается, что за этим резким всплеском интереса стоит изменение потребительских предпочтений. Современные жители городов все больше ценят комфортную среду обитания, а бизнес осознал, что зеленые зоны повышают привлекательность объектов. Как отмечают специалисты, это не сезонный всплеск, а устойчивый тренд, который будет только набирать обороты.

Рынок труда мгновенно отреагировал на повышенный спрос. Зарплаты в сфере благоустройства выросли на 8-22%, причем разнорабочие теперь могут получать до 140 тыс. рублей в месяц. Бригадиры и дворники также увидели значительное повышение доходов - до 95 тыс. и 56 тыс. соответственно. Параллельно втрое увеличилось количество соискателей на эти позиции, что говорит о растущей привлекательности профессий в сфере озеленения.

Эксперты прогнозируют, что «зеленая революция» в городском пространстве только набирает обороты. С одной стороны, это открывает новые возможности для бизнеса и специалистов, с другой — поднимает планку качества городской среды. В ближайшие годы мы, вероятно, увидим еще больше проектов по озеленению как в новых жилых комплексах, так и в уже существующих городских пространствах.

Ранее сообщалось, что в Кашире активно реализуется проект благоустройства главной улицы, являющейся сердцем исторического центра города.