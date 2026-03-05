НДС и морозы: кто накрутил счета за отопление в Кировской области

Январские и февральские квитанции за ЖКХ стали настоящим шоком для жителей Кировской области. Жалобы на астрономические суммы приходят буквально со всех концов региона — от Кирова до отдалённых посёлков. Люди не понимают, почему за отопление приходится платить в полтора-два раза больше обычного.

В Общественную палату области поступили десятки обращений. Жители делятся цифрами, от которых захватывает дух: «Пусть ФАС услышит молитвы жителей Кумен и уже наконец-то проверит тарифы по отоплению. За 51 квадрат 9,5 тысяч рублей только за отопление в январе»; «В Котельниче за двушку без электричества, воды, газа пришлось платить 13 тысяч рублей»; «Я живу в коммуналке, 15 квадратов. А заплатила за январь больше 5 тысяч».

Общественная палата оперативно направила запрос в Региональную службу по тарифам Кировской области, и там объяснили, что произошло. Причин оказалось две, и обе — объективные.

Во-первых, с 1 января 2026 года в России выросла ставка НДС — с 20 до 22 процентов . Это общефедеральный фактор, который повлиял на все регионы без исключения. Правительство установило предельный индекс роста платы за коммуналку в 1,7 процента, и Кировская область уложилась в этот норматив.

Вторая причина — аномально холодная зима. В домах, оборудованных общедомовыми счётчиками, плата за отопление напрямую зависит от температуры на улице. Чем холоднее, тем больше тепла уходит на обогрев.

«Январь оказался в среднем на 4,5 градуса холоднее, чем декабрь. Это значит, что и тепла для обогрева помещений потребовалось больше. В зимние месяцы суммы за отопление самые большие», — пояснили в ведомстве.

Поставщик тепла «ЭнергосбыТ Плюс» уточняет: при падении уличной температуры на каждый градус расход тепла в домах увеличивается примерно на 4 процента. А в январе средняя температура была ниже декабрьской на целых 6,6 градуса . К тому же расчётный период в январе оказался длиннее — 31 день против 30 в декабре.

В Региональной службе по тарифам подчеркнули: предельный индекс по совокупному размеру платы за коммунальные услуги не превышен. То есть формально всё законно, хотя для кошельков кировчан этот «законный» рост оказался весьма болезненным.

Кстати, глава ФАС России Максим Шаскольский на встрече с премьером Мишустиным специально отметил: сами тарифы с 1 января 2026 года не повышались. Была проведена лишь корректировка на 1,7 процента в связи с изменением НДС. Рост сумм в квитанциях связан именно с увеличением потребления тепла из-за морозов .