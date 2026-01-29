Не сдавая позиций: коммунальщики Балашихи круглосуточно ведут борьбу со снежной стихией

В Балашихе не прекращаются работы по ликвидации последствий мощного снегопада. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов и бесперебойное движение транспорта, в усиленном режиме трудится почти тысяча сотрудников клининговых служб и задействовано 139 единиц специализированной техники, сообщает REGIONS .

Работа организована в несколько смен, и, несмотря на экстремальные условия, у коллективов — высокий боевой дух и уверенность в выполнении любой поставленной задачи.

Одним из ключевых объектов стала территория у гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов. Сюда оперативно направили бригаду муниципального учреждения «Благоустройство-Балашиха» для расчистки подходов к учебному заведению. Значительный объем снега был убран в сжатые сроки, что позволило быстро восстановить нормальный доступ.

Как рассказал рабочий МБУ Денис Логинов, этот участок бригада обрабатывает уже второй день. Наиболее трудозатратной частью процесса оказалась борьба с наледью при помощи ручного инструмента. Работать ледорубом, по словам Логинова, физически тяжело, особенно когда силы на исходе после многочасовой смены, но бригада справляется.

Бывают моменты, когда у команды нет возможности даже кратковременно согреться в машине — техника постоянно перебрасывается на другие проблемные точки. Однако сами коммунальщики находят свой способ согреться: они уверены, что лучше всего греет активный труд.

«Самое важное для нас — видеть, что люди могут спокойно и безопасно передвигаться по чистым дорожкам», — отмечает Денис.

Он также подчеркивает душевное отношение горожан: многие благодарят рабочих, некоторые даже предлагают угощение. Хотя сам Логинов, по профессиональной этике, от таких предложений вежливо отказывается.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Виктория Фортуна ]

По словам коммунальщика, к подобным вызовам погоды в учреждении готовы заранее, что и позволяет действовать слаженно и эффективно. Главное, отметил он, сохранять позитивный настрой, ведь любой снегопад — явление временное.

На данный момент на улицах городского округа задействован целый парк спецтехники: комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и мини-погрузчики. Вместе с сотнями дворников в уборке участвуют 140 дорожных рабочих. Работы ведутся в непрерывном режиме, а ключевыми точками приложения сил остаются подъезды к социально значимым объектам, основные магистрали, дворовые территории и входные группы зданий.

