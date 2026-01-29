Ночная битва за дороги: коммунальщики Шатуры противостоят мощному снегопаду

На Шатуру вновь обрушилась мощная снежная стихия. Обильные осадки, начавшиеся поздним вечером, не прекращаются до сих пор, создавая серьезную нагрузку на коммунальные службы. Чтобы предотвратить транспортный коллапс, дорожные предприятия перешли на круглосуточный режим работы.

С девяти часов вечера до шести утра ключевые городские магистрали находятся под постоянным контролем специальной техники. Ее задача комплексна: оперативно убрать выпавший снег и сразу же обеспечить противогололедную обработку покрытия, не допуская образования наледи.

Как пояснила заместитель директора по ремонту и содержанию дорог Мария Махначева, действия служб четко скоординированы согласно утвержденному плану. Приоритет отдается трем категориям объектов:

- участкам с повышенной аварийной опасностью;

- дорогам, испытывающим наибольшую транспортную нагрузку;

- путям следования общественного транспорта.

Работники, управляющие спецтехникой, подходят к делу с ответственностью, отмечая, что их труд напрямую влияет на безопасность горожан. Однако эффективность уборки серьезно снижает одна проблема — машины, оставленные владельцами на обочинах. Такие автомобили, по сути, блокируют проезд, не давая технике полноценно расчистить полосу.

Дорожно-коммунальные службы настоятельно призывают автовладельцев проявить сознательность и не занимать самовольными парковками места, предназначенные для работы снегоуборочных машин. Это критически важно для ускорения процессов и повышения безопасности на дорогах.

С раннего утра к работе приступят свежие бригады. К технике добавятся рабочие с ручным инструментом, что позволит значительно увеличить мощность уборочного «десанта». Все ресурсы мобилизованы, чтобы в кратчайшие сроки вернуть город к нормальному ритму жизни после снежного удара.

