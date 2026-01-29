Ночная миссия: коммунальщики Королева отвоевывают улицы у снежной стихии

В городском округе не смолкает гул техники — борьба со снежными заносами продолжается в режиме 24/7.

С наступлением темноты, когда движение на дорогах стихает, коммунальные службы выходят на решающий этап работ, используя ночные часы для максимально эффективной очистки.

Уже к утру были приведены в порядок ключевые точки: расчищены подъезды к дворам на улице Коминтерна и полностью освобождены от сугробов автобусные остановки на Пионерской улице. Это позволяет с самого утра обеспечить безопасность пешеходов и бесперебойную работу общественного транспорта.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Кутузов ]

Работа ведется по четко отработанному алгоритму. Сначала бригады вручную проходят сложные участки — тротуары, ступени, узкие проходы. Затем спецтехника формирует снежные валы для последующей погрузки. Кульминацией становится работа тандема «ковш-самосвал», который оперативно вывозит снежные массы на специально отведенные полигоны.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Кутузов ]

По словам работников коммунальных служб, ночные смены для них — обычная практика в сезон. Конечно, говорят они, приходится перестраивать биологические ритмы, но есть и неоспоримое преимущество: пустые улицы. Отсутствие припаркованных машин и минимальный трафик позволяют сделать за те же часы в разы больше, чем днем, отмечают коммунальщиков.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Кутузов ]

В период обильных осадков городские службы работают без перерывов. Их обращение к жителям предельно конкретно: правильная парковка автомобилей — это реальная помощь. Оставляя машины так, чтобы не блокировать проезд тяжёлой технике, горожане напрямую влияют на скорость уборки своих же дворов и улиц. Это простое правило взаимного уважения — залог чистоты и порядка в любую погоду.

