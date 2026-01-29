Ночной конвейер: как в Павловском Посаде за считанные минуты грузят тонны снега

В Павловском Посаде развернута непрерывная операция по ликвидации последствий мощного циклона. На острие этой борьбы — бригады «ДРСУ», которые вышли в ночную смену на улицу Кирова. Их рабочий марафон стартовал еще 28 января в девять вечера и продлится до самого утра.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Алена Притула ]

Главным игроком на этом «поле боя» стал снегопогрузчик. Его мощная ловушка-ковш без труда дробит и захватывает слежавшуюся ледяную массу. По транспортерной ленте снег отправляется прямиком в борт самосвала. За считанные минуты кузов, вмещающий до 20 кубометров снега и льда, заполняется под завязку, после чего техника производит ротацию: гружёная машина отправляется на свалку, а ее место занимает следующая.

Работа ведется с ювелирной точностью: пока машина совершает свою работу, несколько работников страхуют процесс, координируя действия техники и обеспечивая безопасность. Связь между ними поддерживается через рации.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Алена Притула ]

За одну такую ночь подрядчикам предстоит вернуть опрятный вид всей центральной части города. Техника методично проходится по обеим сторонам улиц, освобождая от снежных наростов обочины и прилегающие парковки. На расчистку одной только улицы Кирова у специалистов уходит около четырех часов. Примечательно, что для минимизации неудобств для горожан движение на время уборочных работ полностью не перекрывают.

